Vítima estaria envolvida em outro homicídio.

Redação CSul / Foto: CSul

O corpo de uma jovem foi encontrado às margens da BR-354, em Campo Belo, a vítima apresentava três disparos na cabeça.

De acordo com a polícia, a vítima estaria envolvida em outro homicídio que teria resultado no óbito de um homem, no dia 3 de setembro. A vítima foi morta após perseguição.

Conforme a polícia, os casos estão em investigação. O corpo da jovem foi encaminhado para necropsia no IML do município.