Incêndio queima cerca de 1 hectare de vegetação em Pouso Alegre

Redação CSul Luis Otávio Pereira / Foto: Corpo de Bombeiros

Na noite desta segunda-feira (1º), cerca de um hectare de vegetação pegou fogo na mata do Cristo de Pouso Alegre. De acordco com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta de 19h15, no bairro Portal Redentor.

Durante a operação seis bombeiros foram empenhados para atender a ocorrência e para conter as chamas foram usados sopradores e três mil litros de água.

Segundo os militares, eles irão retornar ao local do incêndio para uma nova vistoria.