Incêndio pode ter sido causado por ação humana, segundo os bombeiros.

Redação CSul / Foto: Corpo de Bombeiros

Nesta segunda-feira (18), um incêndio de aproximadamente 400 metros assustou moradores de Poços de Caldas. As chamas estavam nas proximidades das residências, na Avenida Sinésio do Lago, no bairro Campo das Antas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de o fogo teria sido causado por ação humana, o combate ao fogo foi feito pelos bombeiros, com o uso de uma linha direita.