Homem sofre traumatismo craniano após bater em carro estacionado, em Alfenas

Redação CSul / Foto: Corpo de Bombeiros

Na sexta-feira (12), um acidente envolvendo uma bicicleta motorizada deixou um homem ferido, no bairro Jardim São Carlos, em Alfenas. O Corpo de Bombeiro atendeu a ocorrência.

A bicicleta motorizada teria colidido em um carro estacionado. A vítima estava consciente e disse que seguia pela rua quando perdeu o controle da bicicleta.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros realizou o socorro da vítima que teve traumatismo no crânio, lesões no braço esquerdo e perna esquerda.

Após o socorro, a vítima foi encaminhada ao hospital em Alfenas.