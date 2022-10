Homem morre vítima de espancamento, em Heliodora

Dois suspeitos foram presos.

Nesta quinta-feira (13), um homem vítima de espancamento faleceu após dois dias internado, em Pouso Alegre. Conforme a Polícia Militar, a vítima foi agredida por socos e chutes, os dois suspeitos foram localizados.

O homem estava internado desde terça-feira (11), no Hospital Regional de Pouso Alegre, data em que, de acordo com a Polícia Militar, a vítima foi agredida por um suspeito de 33 e 48 anos em uma residência na área central de Heliodora.

A vítima foi socorrida para o pronto-atendimento do município com hematomas no rosto e sangramento. De acordo com os militares, a vítima tinha um forte hálito etílico. Por seu estado de saúde, o homem foi encaminhado para Pouso Alegre.

Segundo a PM, os suspeitos teriam alegado que a vítima estava exaltada, ofendia outras pessoas e estaria embriagada. A policia foi informada ainda de que, a vítima teria sido empurrada e bateu a cabeça no chão.

O suspeito informou à PM que, pensou que a vítima dormia, visto que o homem ficou desacordado. Ao perceber que a vítima não se levantava a polícia foi acionada. O segundo suspeito não teria envolvimento no desentendimento.

Ambos foram presos pela PM e encaminhados para a Polícia Civil de Pouso Alegre. Os suspeitos foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio.