Homem morre em acidente envolvendo ônibus e caminhão na BR-116

Vítima estaria de carona no caminhão.

Neste sábado (6), um homem de Itamonte faleceu em um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão na BR-116, em Santa Bárbara do Leste, no Vale do Rio Doce.

A vítima estaria de carona no caminhão, conforme informações de amigos. De acordo com testemunhas p caminhão teria perdido o controle e batido no ônibus, com o impacto, o passageiro foi arremessado e morreu ainda no local.

A prefeitura de Itamonte lamentou a morte do defensor público.