Homem é preso suspeito de traficar drogas, em Poços de Caldas

Foram apreendidos pinos de cocaína, barras de maconha, dinheiro e um celular.

Redação CSul / Foto: PMMG

Nesta quarta-feira (21), um homem foi preso suspeito de traficar drogas durante operação da Polícia Militar, em Poços de Caldas. De acordo com a PM, os militares se deslocaram até o estabelecimento do suspeito, na Rua Ana Ferreira Berno, no bairro Jardim Contorno.

O suspeito autorizou a entrada dos policiais, com auxílio de um cão de faro, foram encontradas uma barra de maconha, uma balança de precisão, uma faca com resquícios da droga, um celular e R$403.

A Polícia Militar se deslocou também até a casa do suspeito, onde foi autorizada entrada dos militares. Com o auxílio do cão foram localizados 60 pinos de cocaína, uma barra de maconha, duas porções da mesma droga, duas buchas de maconha, uma balança, uma sacola com pinos vazios e R$1.300.

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia com o material apreendido.