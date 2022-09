Homem é preso suspeito de homicídio, em São Gonçalo do Sapucaí

Vítima sofreu cinco disparos.

Redação CSul / Foto: CSul

Nesta quarta-feira (14), um homem faleceu vítima de cinco disparos na cabeça, pescoço e braços no bairro Alto da Aparecida, em São Gonçalo do Sapucaí.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que a vítima e o suspeito tinham um desentendimento antigo, proveniente da época em que eles teriam cumprido pena juntos.

Através dos relatos das testemunhas e denúncias, foi constatado que o suspeito estaria usando uma tornozeleira eletrônica, ao ser realizada analise com a unidade gestora de monitoramento, as informações acusaram que o suspeito estaria no local da ocorrência e no horário do ocorrido.

Após essas apuração, os policiais foram até a residência do suspeito e encontraram ele saindo pelo portão.

Ao perceber os militares, o suspeito correu e tentou se trancar no imóvel, contudo ele foi perseguido e preso.

A arma utilizada não foi encontrada. A perícia técnica compareceu no local e realizou os trabalhos de praxe.

O suspeito foi apresentado na delegacia para providências subsequentes.