Homem é preso suspeito de estupro de vulnerável, em Conceição da Aparecida

Redação CSul / Foto: Polícia Civil

Nesta quarta-feira (24), um homem foi preso suspeito de estupro de vulnerável durante cumprimento de mandado de prisão preventiva da Polícia Civil, em Conceição da Aparecida. Conforme a polícia, o crime teria acontecido em julho deste ano e a vítima seria uma jovem de 13 anos.

Ainda de acordo com a polícia, as investigações teriam tido início após denúncia de que uma garota teria sido encaminhada ao hospital do município, vítima de violência sexual, agressões físicas e ameaças.

Segundo a PC, a vítima teria ido morar com o suspeito, durante este período, ela teria sido vítima de agressões físicas e violência sexual.

Ainda conforme relatado pela vítima à polícia, em um determinado momento, ela teria sido vítima de agressões após negar manter relações sexuais com o investigado.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe da garota teria dito que a vítima relatou diversas situações de violência, além de ter visto a jovem ferida após as agressões.

Segundo a polícia, o suspeito afirmou ter mantido relações com a vítima, contudo, ele disse ter sido de maneira consensual. O homem negou ter agredido e ameaçado a jovem.

O suspeito foi preso e encaminhado ao presídio em Passos.