Homem é preso suspeito de agredir a namorada, em Poços de Caldas

Suspeito teria desferido tapas e agredido a mulher com pedaços de pau.

Redação CSul / Foto: CSul

Neste domingo (18), um homem foi preso suspeito de agredir a namorada e de resistir à prisão, em Poços de Caldas.

Os policiais viram a vítima pedindo para que o suspeito parasse de agredí-la.

O suspeito teria neste momento saído do imóvel onde estavam, com manchas de sangue e informou aos policias que havia socado a vítima porque ela teria o ameaçado com uma faca. O suspeito ainda teria dito que a situação era de família.

A vítima informou a polícia que estaria saindo da casa quando o suspeito teria dado início a uma série de xingamentos e teria a agredido com tapas. Na sequência, o homem teria a puxado pelos cabelos para dentro da casa.

No caminho para a cozinha, a vítima teria pego uma face de serra e após isso correu para o banheiro onde se trancou. O suspeito teria então quebrado a porta e partido para cima da mulher com duas facas.

O suspeito também teria agredido a mulher com pedaços de pau, ele teria usado o material para golpear a vítima na cabeça. O homem também teria socado a mulher no rosto e na boca.

O homem só parou ao ouvir a chegada dos policiais.

A vítima sofreu cortes no dedo e teve um dente quebrado. O suspeito foi algemado, e os policiais tiveram de usar de força, o homem precisou ter as pernas amarradas.

Ambos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento. O suspeito foi preso e apresentado ao delegado de plantão.