Homem é preso em Muzambinho por estupro de adolescente

Homem confessou o crime e afirmou ter se apresentado à polícia por medo de retaliações.

Foto: Divulgação/ PCMG

Em Muzambinho, no Sul do estado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu mandado de prisão, nessa quinta-feira (13/10), expedido contra um homem, de 37 anos, investigado pelo estupro de uma adolescente com déficit intelectual. A vítima é irmã da companheira do suspeito.

Em depoimento, o homem confessou o crime e afirmou ter se apresentado à polícia por medo de retaliações por parte de familiares da vítima, os quais, segundo ele, o teriam agredido após o fato.

“A Polícia Civil se mantém extremamente atenta e ativa no combate a crimes dessa natureza, e o empenho da equipe foi crucial no sucesso da investigação”, destaca o delegado regional Fernando Bettio.

Fonte: PCMG