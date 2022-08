Homem é morto a pauladas durante desentendimento, em Ouro Fino

A Polícia Civil não informou a motivação do desentendimento.

Redação CSul / Foto: CSul

Nesta terça-feira (23), um homem morreu vítima de pauladas no bairro dos Moreiras, em Ouro Fino. A vítima estaria envolvida em uma confusão com a companheira, o filho da companheiro e um colega do filho da mulher.

Conforme a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada no imóvel da mulher. Ainda segundo a polícia, em algum momento da discussão a vítima teria partido para cima da mulher, neste momento o amigo que estava na casa teria acertado a vítima com uma madeira.

A vítima teria desmaiado e ao acordar, enfrentou o filho e o amigo, neste momento o filho da proprietária do imóvel teria proferido pauladas na cabeça da vítima, que não resistiu.

A Polícia Civil não informou a motivação do desentendimento. Os suspeitos chegaram a fugir, porém acabaram presos e encaminhados ao presídio de Pouso Alegre, onde ficarão à disposição da Justiça.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Pouso Alegre para exame de necropsia e um inquérito policial foi instaurado para investigar o crime.