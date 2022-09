Homem é atropelado na BR-459, em Piranguinho

Pedestre teve ferimentos no nariz osso orbital na face.

Redação CSul / Foto: PMRV

Nesta quarta-feira (31), um homem foi vítima de atropelamento na BR-459, em Piranguinho. O automóvel que atropelou o pedestre seguia do município de Itajubá para São José do Alegre

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista teria relatado que a vítima estaria no meio da rodovia e aparentavam embriaguez. O pedestre teria tentado ir para o acostamento quando foi atingido, no km 149.

A vítima foi socorrida pelo SAMU. O pedestre sofreu ferimentos no nariz e osso orbital na face. Ainda conforme a polícia, a vítima teria ficado em observação no Hospital Escola de Itajubá.