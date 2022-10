Homem é agredido após bater em mulher, em Andradas

Redação CSul / Foto: CSul.

Nesta segunda-feira (3), um homem foi socorrido após ter sido agredido com socos, chutes e golpes com uma marreta. Conforme b.o, o homem teria socado uma mulher e dois homens, um deles o marido da mulher, que tentou defender a companheira.

Segundo o registro de ocorrência, a mulher relatou que teve um relacionamento com suspeito, que desde então a perseguia.

O suspeito pulou o muro da casa onde a mulher reside com o marido e deu um soco nela, quando a vítima teria sido defendida pelo esposo e um amigo do casal. O suspeito estava armado com uma faca.

O companheiro da mulher relatou que teria visto o suspeito agredindo a esposa, e então defendeu a mulher. O homem informou aos militares que deu socos e chutes até que o homem caiu no chão com ferimentos no rosto.

Segundo B.O, o colega do casal informou que pegou uma marreta e golpeou o suspeito na cabeça para evitar que ele esfaqueasse a mulher.

O suspeito foi encontrado caído no chão da garagem, sujo de sangue e inconsciente. O homem foi encaminhado pelo Samu ao pronto-socorro do município com ferimentos no crânio e na face.

O suspeito foi transferido para a Santa Casa de Poços de Caldas com politraumatismo e aguardava vaga na UTI.

Ainda de acordo com o boletim, durante os procedimentos médicos, foram encontradas na cueca do suspeito pedras embrulhadas em um papel alumínio. O material estava dentro de um tubo plástico. O material foi apreendido e encaminhado para a delegacia.

Os materiais utilizados foram apreendidos. Os dois homens e a mulher foram levados para a delegacia após atendimento médico.