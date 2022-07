Homem de 46 é preso em Estiva, suspeito de se passar por cliente e sequestrar advogada

Identificação do suspeito só foi possível devido à um caderno de anotações deixado pela advogada no carro dela.

Redação CSul

Nesta terça-feira (12), um homem de 46 anos foi preso no município paulista Carapicuíba, suspeito de se passar por cliente e sequestrar uma advogada, em Estiva. Segundo a Polícia Civil, a identificação do suspeito só foi possível devido um caderno de anotações deixado pela advogada no carro dela.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu no dia 25 de abril de 2022, quando o suspeito foi até o escritório da advogada e se passou por cliente.

Ao chegar no local, o homem teria falado à advogada que iria se divorciar e pediu para que a vítima o acompanhasse até a casa de sua ex-companheira para que ele pudesse pegar os seus pertences.

No caminho, o suspeito teria anunciado o sequestro, mas a vítima conseguiu sair do carro.

Por meio da equipe de investigadores, a polícia conseguiu identificar o suspeito.

O suspeito foi encontrado em Carapicuíba (SP), onde foi feita a prisão preventiva. Após a prisão, o homem foi levado à divisão de capturas da capital paulista, onde está à disposição da Justiça.

*Com informações G1 Sul de Minas