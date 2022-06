Governo Federal entrega moradias a 563 famílias de baixa renda em Minas Gerais

Residencial Vermelho II, em Muriaé, vai beneficiar cerca de 2,2 mil pessoas com a casa própria.

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), entrega, nesta sexta-feira (10), 563 moradias a famílias de baixa renda da cidade de Muriaé, em Minas Gerais. O Residencial Vermelho II integra o Programa Casa Verde e Amarela e vai beneficiar cerca de 2,2 mil pessoas com a casa própria.

A construção do empreendimento foi paralisada em março de 2015 e o contrato de retomada foi assinado em dezembro de 2020, com reinício das obras no mês seguinte. O residencial contou com investimentos totais de R$ 41,1 milhões, sendo R$ 37,4 milhões do Governo Federal, por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), dos quais R$ 4,1 milhões foram destinados à retomada das obras, e R$ 3,7 milhões de contrapartida do município.

O residencial conta com rede de água e esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem, além de transporte público, escola e posto de saúde nas proximidades.

