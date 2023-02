Garota morre afogada na Cachoeirinha do Pinheirinho, em Monte Santo de Minas

Outro jovem também se afogou, porém sobreviveu.

Redação CSul / Foto: Corpo de Bombeiros

Neste domingo (26), uma jovem de apenas 13 anos faleceu vítima de afogamento na Cachoeirinha do Pinheirinho, em Monte Santo de Minas. O primo da vítima também se afogou, contudo foi resgatado com vida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros e testemunhas, os jovens não sabiam nadar e acabaram sendo resgatados pela força da água. Eles estavam no local com outras quatro pessoas da família.

Conforme a ocorrência, os familiares resgataram o jovem, porém a garota ficou submersa por um tempo. Banhistas resgataram ela, foram realizados os primeiros socorros, porém a vítima não resistiu.

Quando os bombeiros chegaram a vítima já estava sem vida. O corpo da adolescente passará por necropsia da Polícia Civil.

*Com informações G1 Sul de Minas