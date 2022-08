Gado é furtado de propriedade rural, em São Sebastião da Bela Vista

Automóvel teria sido avistado na BR-459, sentido Santa Rita de Caldas, onde teria sido dada ordem de parada.

Redação CSul / Foto: PM

Na última quarta-feira (3), um caminhão transportando três vacas furtadas de uma propriedade rural foi interceptado pela Polícia Militar, em São Sebastião da Bela Vista.

Conforme a PM, o automóvel teria sido avistado na BR-459, sentido Santa Rita de Caldas, onde teria sido dada ordem de parada.

Porém, os suspeitos não teriam obedecido e fugiram em alta velocidade. Parte da fuga dos homens foi flagrada por câmeras de segurança.

Após perseguição, os suspeito teriam abandonado o veículo no Bairro das Areias, em Ipuiuna. Os homens teriam fugido para uma mata.

Os animais estavam assustados no veículo. O proprietário do gado foi acionado no município de São Sebastião da Bela Vista e compareceu ao local.

A vítima foi levada à Delegacia para restituição dos animais.