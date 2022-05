Feira da Unesp oferece livros pela metade do preço

Mais 140 editoras participam do evento virtual que vai até o dia 8

Começou hoje (2) a quarta edição da Feira do Livro da Unesp com o oferecimento de títulos com, no mínimo, 50% de desconto. São mais de 140 editoras participantes, com livros de interesse geral e específicos e grandes nomes do mercado editorial. O evento é virtual e vai até o dia 8. Todas as informações sobre o evento estão disponíveis no site oficial.

De acordo com a Unesp, a lista completa das editoras participantes pode ser conferida no site da feira em uma página em que são apresentadas as informações de contato, a lista de livros oferecidos e um botão de redirecionamento para a loja virtual de cada uma delas.

O público poderá ainda acompanhar a programação cultural oferecida pelas editoras participantes. A abertura do evento terá, no dia 2, às 11h, a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Editora Unesp de uma conferência com o brasilianista James Naylos Green, que vai lançar a terceira edição, revista e ampliada, de seu clássico Além do Carnaval – A homossexualidade masculina no Brasil do século XX.

O autor é professor de História Moderna da América Latina, foi diretor da Iniciativa Brasil na Brown University, dos Estados Unidos, e sua trajetória esteve sempre ligada ao ativismo pelos direitos LGBTQIA+.

Fonte: Agência Brasil / Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil