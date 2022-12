Dupla é presa por manter casa de prostituição em Boa Esperança

Lugar não apresentava nenhuma higiene, com grande quantidade de sujeira e fedor, além de água parada.

Foto: Divulgação/PCMG.

Em Boa Esperança, região Sul de Minas, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na quarta-feira (7/12), um homem de 36 anos e uma mulher de 33 anos, acusados de manter casa de prostituição na cidade.

Segundo apurado, os dois ainda autorizavam a prostituição por parte de adolescente e mantinham mulheres em cárcere privado para a prática de prostituição.

Os presos negaram os crimes, mas, contudo, foram ouvidas, ao todo, sete mulheres que frequentavam o local, além de várias testemunhas, que confirmaram os fatos.

A equipe policial instruiu os trabalhos com foto do ambiente, além de ter recolhido cadernos de anotações e elementos de prova que não deixam dúvida da existência dos crimes e de sua autoria.

O lugar não apresentava nenhuma higiene, com grande quantidade de sujeira e fedor, além de água parada.

Cinco das mulheres disseram que sequer recebiam o pagamento dos programas que faziam, vez que os donos da boate “inventavam” dívidas e ficavam com os valores cabíveis a elas, como garantia de pagamento. Eles tomavam os telefones, documentos e dinheiro das vítimas e as mantinham presas, trancadas com cadeado, para que não fossem embora do local.

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional.

Fonte: PCMG.