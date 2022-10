Dupla é presa e 112 sacas de café são recuperadas em Andradas

Policiais ainda identificaram tratar-se de produto de roubo, ocorrido no último dia 4 de outubro, na cidade paulista de São José do Rio Pardo.

Foto: Divulgação PCMG.

Em Andradas, no Sul do estado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) localizou, nesta segunda-feira (17), 112 sacas de café que haviam sido roubadas na zona rural de São João da Boa Vista, em São Paulo, no último dia 11. O produto estava sendo descarregado em um armazém, na cidade mineira, local onde os suspeitos estariam tentando comercializar a carga.

As informações sobre o crime e o possível destino das sacas surgiram nesse domingo (16), após a troca de informações entre as polícias civis dos dois estados. O trabalho conjunto resultou na prisão em flagrante de dois homens, de 27 e 30 anos, pelo crime de receptação qualificada.

Em pesquisa sobre o veículo utilizado pelos suspeitos para o transporte das sacas de café, os policiais ainda identificaram tratar-se de produto de roubo, ocorrido no último dia 4 de outubro, na cidade paulista de São José do Rio Pardo. Não foram encontrados sinais de adulteração no veículo.

Os suspeitos foram conduzidos ao sistema prisional mineiro, e o café recuperado, depositado para a vítima. O veículo utilizado no crime foi encaminhado para o Pátio do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

Fonte: PCMG.