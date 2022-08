Drogas são apreendidas em imóvel no Jardim das Oliveiras, em Varginha

Suspeito foi preso pela Polícia Militar.

Redação CSul

Nesta terça-feira (16), a Polícia Militar cumpriu mandado de busca e apreensão em uma residência no Bairro Jardim das Oliveiras, em Varginha.

Conforme a PM, o morador da casa, alvo do mandado teria fugido do local de moto, mas foi perseguido e alcançado.

Durante as buscas no imóvel, foram apreendidos 47 papelotes de cocaína, duas porções de 25 e 150 gramas, e um pacote com um quilo da mesma substância, 21 tabletes de maconha, duas balanças, três celulares, um caderno com anotações e R$950 em espécie.

Um suspeito de 23 anos, foi preso. A moto que ele usava foi apreendida.