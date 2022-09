Drogas e arma são apreendidas após abordagem da PM, em Carmo do Rio Claro

PM recebeu informações de que estaria acontecendo tráfico de drogas no bairro Porto.

Redação CSul / Foto: PMMG

Nesta quarta- feira (28), a Polícia Militar foi acionado para impedir o tráfico de drogas na rua Manoel Pereira Carvalho no Bairro Porto, em Carmo do Rio Claro. Os militares se deslocaram até o local, onde abordaram dois suspeitos, sendo um menor de 16 anos e um de 21.

Os policias realizaram buscas pessoais e localizaram no bolso da bermuda do suspeito de 21 anos, uma munição intacta calibre .22 e um aparelho celular. Com o menor, nada ilícito foi encontrado, os militares foram informados de que ele seria usuário.

Os militares foram informados também de que o suspeito teria posse de arma de fogo. Na sequência a equipe se deslocou ao imóvel do homem e após a entrada ser franqueada, os militares localizaram um revólver cal.22 além de 28 buchas de substância análoga à maconha dentro de um guarda-roupa.

O suspeito foi preso e os materiais apreendidos.