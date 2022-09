Crack é apreendido e casal é preso, em Pouso Alegre

2,5 kg da droga foram apreendidos com os suspeitos.

Nesta segunda-feira (19), um casal foi preso pela Polícia Civil com 2,5kg de crack, em Pouso Alegre. Os suspeitos foram presos durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, ambos foram encaminhados ao sistema prisional.

Ainda de acordo com a polícia, o cumprimento do mandado foi realizado no imóvel do suspeito.

Além dos 2,5 kg de crack, foram apreendidas na residência do suspeito cinco porções da mesma droga que já estavam preparadas para comercialização. Balanças de precisão, R$250 em espécie e celulares também foram apreendidos.

Segundo a PC, o suspeito foi encaminhado ao Presídio de Pouso Alegre. Enquanto a mulher foi encaminhada ao de Santa Rita do Sapucaí.

Os cães da Polícia Militar também integraram a ação.