Covid-19: Janssen adia entrega de 3 milhões de vacinas

Lote chegaria nesta terça-feira ao Brasil.

O Ministério da Saúde confirmou nesta segunda-feira (14) que a farmacêutica Janssen adiou a entrega de um novo lote de 3 milhões de doses de imunizantes para o combate à covid-19 que chegaria ao Brasil nesta terça-feira (15). O ministério disse que a entrega das 3 milhões de doses deve ocorrer nesta semana. A pasta afirmou que a empresa não explicou os motivos ou quando o lote será enviado.

O lote consistia em um adiantamento anunciado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no final de semana. Elas possuem validade até o dia 27 de junho.

Com o adiamento da entrega que ocorreria nesta segunda-feira, o desafio de garantia da logística e aplicação do imunizante fica mais complexo. No cronograma original, com a chegada na terça, a previsão era que demorasse dois dias para começar a distribuir as doses aos estados.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Reuters