Corpo é encontrado em mata-burro, em Elói Mendes

Vítima teria sido morta a pauladas. Suspeito seria o companheiro da mulher.

Redação CSul / Foto: Reprodução/Redes Sociais

Nesta sexta-feira (12), moradores encontraram o corpo de uma mulher foi encontrado em um mata-burro, no bairro dos Cobertores, em Elói Mendes.

A suspeita é de que ela tenha sido vítima do companheiro. A mulher teria sido morta a pauladas.

De acordo com a Polícia Militar, o homem e a vítima teriam tido um desentendimento na noite anterior em um mata-burro, nas proximidades da residência deles, na zona rural.

A mulher teria sido agredida com pauladas e caído no local.

A filha do casal estaria presente no momento do ocorrido. O homem foi preso suspeito e encaminhado para a delegacia de Elói Mendes.

O homem teria confessado o crime, conforme a Polícia Militar.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o corpo da mulher será encaminhado ao Posto Médico Legal (PML), em Varginha, para ser submetido aos exames cabíveis e ser identificado.