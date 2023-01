Comerciante é agredido por jovens na Praça Dom Pedro II, em Poços de Caldas

Homem foi agredido com paulada e jovens lançaram objetos.

Redação CSul / Foto: CSul

Nesta quarta-feira (4), um jovem foi preso e um menor apreendido após agredirem o dono de um bar durante um desentendimento na Praça Dom Pedro II, em Poços de Caldas. Conforme a PM, a confusão teria tido início quando uma das colaboradoras teria sido ameaçada pelos suspeitos. Ela teria os repreendido por usarem o banheiro do local para uso de drogas.

Após o início do desentendimento, o dono do local entrou na situação e entrou em luta corporal com um dos jovens. O homem foi agredido com pauladas nas costas, caiu e continuou sendo agredido.

Segundo a PM, os jovens teriam lançado cadeiras e outros objetos no homem, tendo atingido outras pessoas que estavam no local.

Os jovens ainda ameaçaram o homem de morte e saíram do local dizendo que buscariam um revólver.

O proprietário do local então buscou sua arma que, estava devidamente registrada e ao cruzar com um dos jovens do lado de fora do bar, disparou, fazendo com que os jovens deixassem o local.

O homem entregou o armamento e a documentação para a PM. O proprietário do bar estava com a face suja de sangue, com cortes no supercílio e um dente quebrado.

Os suspeitos que estiveram na ação foram localizados momentos depois. Um dos jovens precisou de atendimento médico e ficou sob observação médica.

À PM, os jovens relataram ter ido ao banheiro tirar fotos quando a mulher teria começado a gritar, o que teria originado o desentendimento.

O homem e os jovens prestaram depoimento.

*Com informações G1 Sul de Minas