Colisão entre dois veículos termina com um automóvel capotado, em Guaxupé

As vítimas não ficaram seriamente feridas.

Redação CSul / Foto: Corpo de Bombeiros

Nesta quinta-feira (01), um carro capotou após colidir com outro veículo na Praça Estevam Franchi, em Guaxupé. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no carro estavam um casal e duas crianças.

De acordo com os militares, o casal recusou atendimento. Contudo, as crianças foram conduzidas para avaliação médica, sem nenhum ferimento grave.

O condutor do outro automóvel foi atendido pelo Samu. As causas do acidente deverão ser estudadas.