Ciganos são assaltados no Bairro Morada dos Pássaros, em Poços de Caldas

Algumas vítimas foram amarradas e tiveram seus pertences levados.

Redação CSul / Foto: CSul

Nesta quarta-feira (21), seis famílias ciganas foram assaltadas no bairro Morada dos Pássaros, em Poços de Caldas. As vítimas relataram a PM que, um automóvel preto teria estacionado em frente aos imóveis e quatro indivíduos desceram portando armas, as roupas dos suspeitos teriam os dizeres de “Polícia Civil”..

As vítimas ainda informaram a PM que, os suspeitos teriam se identificado como policiais e teriam questionado sobre o paradeiro de um dos ciganos.

Conforme a PM, os homens teriam invadido os imóveis e em alguns deles teriam amarrado as vítimas com lacres de plástico. Foram levadas pulseiras, brincos, correntes, celulares, gargantilhas e dinheiro.

A Polícia Civil foi notificada. Até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso.