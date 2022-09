Cavalos são atropelados por ônibus em viaduto da BR-459, em Pouso Alegre

Animais foram encaminhados para o aterro sanitário do município.

Redação CSul / Foto: Redes sociais

Nesta terça-feira (6), dois cavalos morreram vítimas de atropelamento no viaduto da BR-459, em Pouso Alegre. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do ônibus teria ficado no local da ocorrência até a chegada dos policiais.

Ao chegarem, os policiais arrastaram os cavalos para o acostamento, o local foi sinalizado para a remoção dos animais.

A Prefeitura de Pouso Alegre informou que, o Departamento de Limpeza Urbana esteve no local da ocorrência e removeu os animais utilizando uma máquina retroescavadeira e um caminhão.

Os cavalos foram encaminhados para o aterro sanitário da cidade.

O condutor do ônibus não sofreu ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal não informou se haviam passageiros no veículo.

