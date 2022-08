Casal fica ferido após carro capotar na MG-290, em Borda da Mata

De acordo com B.O, uma carreta teria invadido a contramão.

Redação CSul / Foto: PMR

Um carro Fiat capotou na MG-290 após acidente envolvendo um caminhão utilitário, em Borda da Mata. Conforme boletim de ocorrência, uma carreta teria invadido a contramão ao ultrapassar uma curva, no km 17.

Os automóveis estariam seguindo sentido os municípios de Borda da Mata à Pouso Alegre. O condutor do caminhão teria informado à Polícia Militar Rodoviária que estaria atrás do carro, quando ao sair da curva, uma carreta teria entrado na contramão.

De acordo com o condutor do utilitário, o carro Fiat teria parado de repente, contudo ele não conseguiu frear. O caminhão então atingiu a traseira do veículo, que na sequência capotou.

O carro estava ocupado por um casal que sofreu leves ferimentos. As vítimas foram encaminhadas para o atendimento médico em Borda da Mata.