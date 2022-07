Carreta pega fogo na Fernão Dias

Automóvel estava carregado com ração para cachorro.

Redação CSul / Foto: Corpo de Bombeiros

Na noite desta segunda-feira (18), uma carreta carregada com 20 toneladas de ração para cachorros pegou fogo na Fernão Dias, em Pouso Alegre. De acordo com a Arteris, o trânsito ficou interditado para que as chamas fossem contidas.

Nesta terça-feira (19), ainda pela manhã por volta das 6h15, a faixa da direita e acostamento permaneciam bloqueados.

As chamas teriam tido início no km 851,7, sentido São Paulo. As chamas foram combatidas pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com os militares, as chamas estavam no baú da carreta, que já estava desacoplado do cavalo.

Não houve necessidade de resfriamento do baú para evitar que as chamas voltassem.

Uma retroescavadeira chegou ao local para realizar a separação da carga, foram necessários 18 mil litros de água para conter as chamas.

Não houveram feridos. Conforme a Arteris, houve fila de 4 km.

*Com informações G1 Sul de Minas