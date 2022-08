Carreta carregada com limões e laranja tomba na MG-050, em Pratápolis

Corpo de Bombeiros de São Sebastião do Paraíso socorreu o motorista com ferimentos leves.

Redação CSul

Nesta segunda-feira (22), uma carreta com limões e laranjas tombou na MG-050, em Pratápolis. O motorista alegou que seguia em direção ao Itaú de Minas quando teria perdido o controle do veículo em uma curva e atingido uma barricada no km 389.

O motorista foi testado com um bafômetro após o acidente, e apontou que não havia álcool em seu corpo. Enquanto o veículo tombava, parte da carga caiu na pista, causando danos.

O Corpo de Bombeiros de São Sebastião do Paraíso socorreu o motorista com ferimentos leves. A Polícia Militar informou que o motorista bateu o veículo.

O motorista foi socorrido pelos bombeiros apenas com ferimentos leves.

A carreta foi removida para um pátio credenciado.