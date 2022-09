Cabine de caminhão pega fogo, em Muzambinho

Foram usados 3 mil litros de água para extinguir as chamas.

Redação CSul / Foto: Corpo de Bombeiros.

Nesta segunda-feira (26), um caminhão ficou em chamas próximo ao trevo de Muzambinho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor seguia para Monte Belo quando o incêndio teve início. As causas do incêndio não foram informadas.

De acordo com os militares, o condutor estaria preso às ferragens, porém quando os bombeiros chegaram ele já estava fora do automóvel.

Não houveram feridos, porém a cabine do caminhão ficou destruída.