Após denúncia anônima, Polícia Civil localiza corpo em decomposição na Serra do Cristo

Óbito da vítima será apurado pela Polícia Civil.

Redação CSul

Foi encontrado um corpo em avançado estágio de decomposição na Serra do Cristo em Poços de Caldas, neste domingo (10). De acordo com a Polícia Civil, o corpo do homem ainda não foi identificado.

A localização do corpo se deu devido à uma denúncia anônima. Após isso, a perícia se deslocou até o local, onde foram realizados os levantamentos iniciais e a coleta de vestígios.

Conforme a Polícia Civil, o corpo foi encaminhado para o IML para identificação e passará por exames.

As circunstâncias e causas da mortes serão apuradas pela Polícia Civil.

*Com informações G1 Sul de Minas