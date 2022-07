Após acidente envolvendo dois carros e uma moto, pai e filha morrem na MG-347

Vítimas fatais tinham 43 e 18 anos e faleceram ainda no local.

Redação CSul / Foto: Polícia Militar Rodoviária

Na noite desta terça-feira (19), pai e filha faleceram em um acidente de moto envolvendo outros dois veículos, na MG-347 em Pedralva. Conforme a Polícia Militar Rodoviária, a ocorrência envolveu um Ônix e um Vectra, na altura do km 50.

De acordo com a PMR, o condutor do Vectra, disse que seguia sentido Pedralva para São José do Alegre e que a motocicleta estava na frente fazendo o mesmo percurso.

Ainda conforme o motorista, o condutor do Ônix teria tentado ultrapassar um ônibus em local proibido quanto atingiu a moto frontalmente. Devido à batida, o Ônix girou e atingiu a traseira do Vectra, que saiu da pista.

No veículo Vectra estavam o motorista e suas duas filhas, de nove e 17 anos. Todos foram socorridos apenas com ferimentos leves e encaminhados ao Hospital de Pedralva.

O condutor do Ônix de 86 anos, sofreu ferimentos leves e conforme a polícia, demonstrou confusão mental e não foi capaz de dar sua versão sobre o ocorrido.

As vítimas que estavam na moto, de 43 e 18 anos, faleceram ainda no local.

Os trabalhos de praxe foram realizados pela perícia. Os automóveis foram removidos para um pátio credenciado. Os condutores fizeram teste do bafômetro e não foi constatada a presença de bebida alcoólica.

O pai e filha ficaram aos cuidados da funerária.

*Com informações G1 Sul de Minas