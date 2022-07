Acidente envolvendo três motos deixa feridos em cruzamento da Rua dos Guaranis, em Passos

Uma das vítimas sofreu fratura exposta na perna.

Redação CSul

Nesta quinta-feira (28), um acidente envolvendo três motos deixou quatro pessoas feridas, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Passos. De acordo com b.o, o motociclista de 24 anos, colidiu com os outros dois veículos em um cruzamento da Rua dos Guaranis com a Tupinambás.

Conforme consta no b.o, o motociclista teria acionado os freios, porém não teriam funcionado. Ainda segundo documento, o homem não teria habilitação.

O homem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e na sequência foi encaminhado a delegacia.

A motocicleta foi removida para um pátio credenciado.

Adolescente sofre fratura exposta

No acidente envolvendo as motocicletas, pai e filho ocupavam uma delas. O homem de 45 anos informou que, o homem de 24 anos, não teria respeitado o sinal de pare no cruzamento.

O filho dele de 15 anos, sofreu uma fratura exposta na perna. O adolescente foi socorrido pelo Samu e encaminhado para a Santa Casa.

A moto estaria com licenciamento atrasado e foi apreendida para um pátio credenciado.

Outra motocicleta estaria sendo conduzida por um mototaxista de 41 anos, um passageiro estaria na garupa. Segundo o piloto, ele não teria conseguido evitar o acidente.

O motociclista sofreu apenas ferimentos leves e relatou dores no corpo. O ocupante da garupa sofreu escoriações na perna, mão e cotovelo e também disse sentir dores no corpo.