Acidente envolvendo quatro veículos deixa vítimas fatais na BR-265

Entre as vítimas fatais está servidora da prefeitura de Itutinga e um caminhoneiro.

Redação CSul / Foto: Corpo de Bombeiros

Nesta segunda-feira (5), duas pessoas faleceram e outras 13 ficaram feridas após um acidente envolvendo um micro-ônibus, um caminhão, uma bitrem e um carro na BR-265, nas proximidades do trevo do município de Nazareno.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a bitrem teria tombado na rodovia, na sequência o caminhão também tombou e atingiu o micro-ônibus da Secretária de Saúde daquele município. Vinte e quatro pessoas estavam no veículo que seguia para atendimento em São João Del Rei. Um carro de passeio também se envolveu na ocorrência.

Entre as vítimas fatais está uma servidora da prefeitura de Itutinga que, estava no micro-ônibus e condutor de um dos caminhões. Eles morreram no local da ocorrência. Unidades de pronto-socorro dos municípios de Nazareno, São João Del Rei e Itutinga receberam vítimas.

Treze pessoas foram encaminhados à unidade de Nazareno e uma precisou ir à unidade de São João Del Rei, por fratura exposta.

Luto de três dias em Itutinga

Conforme a administração municipal de Itutinga, o condutor do micro-ônibus foi levado para Lavras, onde está em observação médica. Contudo o estado de saúde dele é considerado estável. Outra vítima também passou por exames na Unidade de Pronto Atendimento de Lavras.

Ainda de acordo com a prefeitura, as vítimas que foram levadas para Nazareno apresentam quadro estável. Na cidade, a prefeitura decretou luto oficial de três dias.