Acidente envolvendo quatro veículos deixa Fernão Dias congestionada, em Careaçu

Vítima precisou ser retirada das ferragens.

Redação CSul

Na manhã desta sexta-feira (22), um acidente envolvendo quatro veículos congestionou e interditou trecho na pista da Fernão Dias, em Careaçu. De acordo com a Arteris, o acidente envolveu duas carretas, uma caminhonete e um caminhão.

Um dos automóveis colidiu na traseira do outro que estaria parado no acostamento. Após isso, um engavetamento foi causado por outros dois veículos que também se envolveram no acidente.

A ocorrência aconteceu na altura do km 824,7, sentido São Paulo. Segundo a Arteris, as faixas da direita e do acostamento ficaram interditadas. O congestionamento por volta de 7h50 chegou a registrar 7 km.

Uma vítima precisou ser retirada das ferragens.

*Com informações G1 Sul de Minas