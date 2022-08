Ocorrência foi registrada no centro do município.

Redação CSul / Foto: CBMMG

Nesta quinta-feira (11), o Corpo de Bombeiros atendeu um acidente envolvendo um carro e uma moto no centro de Alfenas.

As duas pessoas que ocupavam a moto sofreram ferimentos. As vítimas receberam atendimento no local e na sequência foram encaminhadas para o hospital da cidade.

*Com informações CBMMG