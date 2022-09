Acidente envolvendo carre e caminhão de coleta deixa feridos, entre Pouso Alegre e Congonhal

Pneu da carreta teria estourado e causado batida.

Redação CSul / Foto: Corpo de Bombeiros

Nesta quarta-feira (31), após um acidente envolvendo um caminhão de lixo da Prefeitura de Congonhal e uma carreta na BR-459, entre os municípios de Pouso Alegre e Congonhal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão de coleta estaria no acostamento aguardados os coletores.

Já a carreta que seguia no mesmo sentido que o caminhão, teve um dos pneus estourados. Com isso, o condutor teria perdido o controle do automóvel e atingido a traseira do caminhão, que acabou atravessado na pista.

Os coletores conseguiram escapar do acidente, eles teriam ouvido o som do pneu estourando. A ambulância da prefeitura socorreu o condutor antes da chegada dos bombeiros.

O motorista da carreta ficou com o pé preso nas ferragens. O homem foi encaminhado ao Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre.