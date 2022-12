Ação integrada resulta na apreensão de R$ 265 mil no Triângulo Mineiro

Durante a operação, o motorista de 43 anos, residente em Uberlândia, foi detido e houve a apreensão do carro.

Foto: Divulgação/PCMG.

Aproximadamente R$ 265 mil em dinheiro foram apreendidos durante uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) – coordenada pela Polícia Federal e composta pelas polícias Civil de Minas Gerais (PCMG), Militar e Penal – deflagrada nesta quarta-feira (30/11) no Triângulo Mineiro. A quantia estava em veículo abordado na rodovia MG-050, entre os municípios de Araguari e Uberlândia.

Durante a operação, o motorista de 43 anos, residente em Uberlândia, foi detido e houve a apreensão do carro. De acordo com o homem, o veículo com o dinheiro seria deixado na região central da cidade e outros integrantes ficariam responsáveis por levar o automóvel até o destino final.

O suspeito e os valores apreendidos foram apresentados à sede da Delegacia da Polícia Federal em Uberlândia para as providências cabíveis.

Fonte: PCMG.