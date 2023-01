Ação da PCMG combate roubo de fios de cobre

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, na manhã desta quinta-feira (12/1), dois mandados de busca e apreensão em ferros-velhos da cidade de Três Pontas, no Sudoeste do estado. Com a ação policial, foi possível rastrear o destino de fios de cobre furtados no município.

Por meio de uma complexa investigação, a equipe da Delegacia de Polícia Civil em Três Pontas verificou que dois estabelecimentos receptavam boa parte da fiação de cobre furtada na cidade. Parte do material era procedente de prédios públicos, como escolas, unidades de saúde, estações de tratamento e vias públicas.

Em um dos alvos, a equipe apreendeu 12 quilos de fios de cobre e um revólver municiado. De acordo com a investigação, a arma era utilizada na intimidação de dependentes químicos que vendiam a fiação furtada para a manutenção do vício. O proprietário do estabelecimento, de 72 anos, foi preso em flagrante por receptação qualificada, sendo encaminhado ao sistema prisional.

No segundo alvo, cerca de nove quilos de fios de cobre foram localizados. O proprietário foi ouvido e liberado após comprovar a origem do material, porém, em razão de condutas passadas, o homem responderá em liberdade, também, por receptação qualificada.

Fonte: PCMG