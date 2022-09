41 cães são resgatados pela Polícia Civil, em Poços de Caldas

Animais das raças shih tzu e lhasa, de várias idades, desde recém-nascidos até fêmeas prenhas estavam em imóvel.

Redação CSul / Foto: CSul

Nesta quarta-feira (28), 41 cães foram resgatados de um imóvel na Rua Paraíba no centro, em Poços de Caldas. A Polícia Civil recebeu denúncias de que no imóvel estariam ocorrendo maus-tratos aos animais, além de que estaria havendo também descarte dos animais mortos em via pública.

De acordo com a polícia, não foram identificados restos de animais no lixo, porém durante conversa com a proprietária do imóvel, os policiais avistaram muitos cães. A Polícia Militar do Meio Ambiente também foi acionada.

Os investigadores se depararam com um imóvel pequeno, cômodos repletos com móveis, materiais e utensílios antigos. Eles apontam que a mulher sofre de acumulação compulsiva, síndrome também conhecida como transtorno de acumulação.

Segundo a polícia, no imóvel haviam 41 animais das raças shih tzu e lhasa, de várias idades, desde recém-nascidos até fêmeas prenhas. O local estava limpo, contudo com odor característico.

Conforme a polícia, os animais não apresentavam ferimentos e possuem água à disposição e seriam alimentados com ração.

A moradora informou aos policias que, se dedica aos animais e que chegou a comercializa-los. Contudo não possui controle de vacina e apenas um deles seria castrado.

Os policiais então aplicaram medidas administrativas por ela privar os cães das suas necessidades básicas; mantê-los em local fechado sem atividades mentais, físicas e sociais; promover distúrbio psicológico e comportamental em animal, ao mantê-los em local excessivamente habitado.

Os animais foram recolhidos e levados para um abrigo sob controle da Polícia Civil até decisão da autoridade judiciária competente. Alguns já foram adotados ainda nesta quarta e na manhã desta quinta-feira, 29.