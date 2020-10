Zué do Esporte renuncia ao cargo de vereador

Em carta entregue à Câmara Municipal nesta quinta-feira, Zué afirma ser inocente e que comprovará durante o andamento processual; ex-vereador é suspeito de importunação sexual.

Redação CSul/Foto destaque: Ascom Câmara Municipal

O, agora, ex-vereador Zué do Esporte, renunciou ao cargo na tarde desta quinta-feira (29). Zué está sendo investigado por importunação sexual contra uma jovem, ocorrido no último domingo (25), no Caic I. Após a denúncia, outras vítimas também foram a público e denunciaram o ex-vereador pelo mesmo crime.

No documento entregue por seu advogado à Câmara Municipal, Zué afirma ser inocente e ressalta que irá provar durante o andamento processual. “Confio em Deus, demonstrarei inexistir qualquer responsabilidade a mim atribuída, comprovando assim minha inocência” – dizia a carta.

Carta foi entregue nesta tarde à Câmara Municipal/Foto: Reprodução

A carta, no qual segue teor unilateral, ou seja, a Câmara é obrigada aceita-lá – foi recebida e assinada – pela presidente da Câmara, vereadora Zilda Silva.

Com a decisão de Zué, a Câmara Municipal interromperá a comissão que analisaria a falta de decoro do político. Suplente de Zué, Carlinhos da Padaria (Podemos) deverá ser convocado nas próximas reuniões. Carlinhos é candidato a vereador neste ano.

Vale ressaltar que, Zué continua com direitos políticos de elegibilidade. Até o momento, ele segue como candidato a vereador.