Zué do Esporte pede autorização para realização de jogo beneficente no Melão

O vereador Zué do Esporte apresentou na Câmara de Varginha uma indicação solicitando ao secretário municipal de Esportes e ao presidente do Boa Esporte Clube, autorização para utilizar o Estádio Municipal Dilzon Melo – Melão, para a realização de um jogo beneficente. A partida será entre amigos do Roninho e amigos Thiaguinho e, caso seja autorizada, ocorrerá no dia 24 de junho, das 8h às 13h.

Segundo o vereador, o objetivo da realização desse evento é a arrecadação de alimentos para ajudar famílias carentes da cidade. “Nos últimos anos já foram arrecadadas mais de três toneladas de alimentos com a realização de preliminares entre equipes de base, que permitiu ajudar centenas de famílias, além de proporcionar momentos de lazer para a população”, destacou Zué.

O jogo contará com a presença de atletas profissionais que atuam no Brasil e na Europa e também de jogadores amadores de Varginha. O vereador conclui que por causa do período realizado, não prejudicará as atividades da equipe do Boa. “O amistoso acontecerá bem na época da Copa do Mundo e com a parada das partidas de futebol profissional nesse período vai dar tempo de recuperar o gramado até o Boa voltar a competir na série B do Brasileirão”, concluiu o vereador.