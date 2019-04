Zoológico de Varginha recebe novo morador, um tigre siberiano

O Zoológico de Varginha recebeu nesta quinta-feira (04) um novo morador, trata-se de Kaul, um tigre siberiano de10 anos de idade. Kaul veio do Zoológico de Americana, interior de São Paulo. Quem foi buscar o animal foi secretário de Turismo, Barry Charles Sobrinho, acompanhado do veterinário do Zoo, Marcos Mina e do encarregado do Complexo Turístico, Newton Geraldo. O Tigre vivia no Zoo de Americana, porém convivia com mais duas fêmeas e como a direção do local não têm interesse de reprodução, disponibilizou para Varginha.

O Secretário Barry Charles Sobrinho desde o início apoiou a vinda do tigre, considerando que o Zoo possui os recintos apropriados para o animal e também pelo fato de proporcionar aos visitantes maior conhecimento sobre a espécie. Segundo ele, a vinda do tigre não irá aumentar as despesas do parque, considerando a recente morte da Leoa Lila, causada por câncer de útero. “Os gastos que tínhamos com ela serão agora repassados ao nosso novo morador”, explicou.

População do Zoo de Varginha

Um dos principais pontos turísticos de Varginha, atualmente o Parque Zoobotânico “Dr. Mário Frota”, tem uma população de cerca de 300 animais, de 45 espécies, com destaque para o Leão, a Onça pintada, as Araras, os macacos, os Papagaios e Lobo Guará.

A visitação ocorre de quarta-feira a domingo, das 8h à6h. O ingresso custa R$ 4,00 sendo que crianças até 05 anos e idosos acima de 60 anos de idade não pagam.

Fonte: Varginha Online / Fotos: Asscom