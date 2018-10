Zilda Silva solicita Operação Tapa-Buracos no 7 de Outubro

A vereadora Zilda Silva solicitou a realização de operação tapa-buracos na Avenida dos Tachos, próximo ao número 269, localizada no Bairro 7 de Outubro. Destinada ao Prefeito e ao Secretário de Obras e Serviços Urbanos, a indicação busca atender as reivindicações dos munícipes que moram no bairro e os que passam pela avenida.

Solicitando o apoio da Administração para que o serviço seja prestado com urgência, Zilda informou que o asfalto encontra-se bastante danificado, o que vem causando inúmeros transtornos à população.

“Com a má conservação das vias públicas, é necessário que os motoristas trafeguem pelo local com atenção redobrada, tanto para evitar danos aos veículos quanto para evitar que acidentes ocorram. Esses buracos também prejudicam muitos os moradores, pois podem causar problemas nas estruturas dos imóveis e em seu entorno. O atendimento dessa medida trará mais segurança a todos”, disse.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha