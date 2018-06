Zilda Silva solicita informações sobre situação de lotes vagos na cidade

A vereadora Zilda Silva apresentou um requerimento na Câmara de Varginha, solicitando à Prefeitura informações sobre a situação dos lotes vagos na cidade.

De acordo com a parlamentar, o requerimento vai de encontro às reivindicações dos moradores em todos os pontos do município que tem sofrido com o abandono dos terrenos.

“Em tempos de prevenção, é dever de todos os cidadãos e também do poder público proibir que lotes vazios se tornem pontos de acumulo de lixo e do mato alto, o que favorece a proliferação do mosquito da dengue, moscas e também o aparecimento de animais peçonhentos e que podem transmitir doenças. Outro risco trazido por essa situação são as queimadas nessa época do ano e que são tão prejudiciais à saúde e ao meio ambiente”, destacou a vereadora.

Em seu requerimento, a vereadora pediu que o Executivo informe a quantidade de lotes vagos existentes na cidade e de que forma a Administração tem trabalhado na fiscalização e autuação dos proprietários desses terrenos, além de informações dos procedimentos realizados a fim de prevenir queimadas dentro do município.

“Essas informações serão muito importantes para futuras ações de fiscalização e manutenção, garantindo a população o direito de ter uma cidade limpa e bem cuidada”, finaliza.