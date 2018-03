Zilda Silva solicita informações sobre possíveis problemas de diagnóstico na UPA

A vereadora Zilda Silva, durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Varginha, apresentou requerimento que foi encaminhado ao Executivo Municipal, solicitando informações sobre possíveis faltas e até mesmo erro de diagnóstico médico ocorrido na Unidade de Pronto Antendimento – UPA de Varginha.

De acordo com a vereadora, o fato foi amplamente divulgado nas redes sociais.

“Um vídeo foi divulgado nas redes sociais, mostrando a indignação do pai de um jovem, que há dias via seu filho sofrer de dores e passado por três atendimentos médicos na UPA foi diagnosticado com suspeita de apendicite, sendo que na verdade, tratava-se de um tumor que levou o paciente a perder 30% do intestino”, relatou.

Zilda conta ainda que recebe diversos questionamentos referentes ao atendimento na UPA, sobre a falta de diagnóstico e até diagnóstico incorreto.

“Com o anseio de oferecer melhor condição de vida à população, cabe a esta vereadora fazer estes questionamentos para levantar a realidade hoje vivida na UPA e o que pode ser feito para melhorar o atendimento”, finaliza.